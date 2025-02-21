Трамп: Зеленский не так важен на переговорах по миру Украине

Глава Украины Владимир Зеленский «не так важен» на переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее республиканец также подверг жесткой критике украинского лидера, сообщает РИА Новости .

Трамп добавил, что у Зеленского нет «карт в рукаве» для мирных контактов с властями России.

Ранее Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором», который узурпировал власть. Американский лидер неоднократно заявлял о необходимости провести новые президентские выборы на Украине.

Президент США также подчеркивал, что Вашингтон и Москва проводят успешные переговоры по урегулированию украинского конфликта.