Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине

«Пришло время для выборов. У них не было выборов долгое время. Прекрасно говорить, знаете, мы не можем проводить выборы, но время для выборов», — заявил американский лидер в беседе с журналистами.

Ранее Трамп заявлял, что у Зеленского, который узурпировал власть на Украине, нет поддержки большинства населения страны.

Американский миллиардер Илон Маск отмечал, что Зеленский не имеет права представлять Украину, пока не вернет выборы и свободу слова в стране.