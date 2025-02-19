Маск: Зеленский пока не представляет украинский народ
Маск посоветовал Зеленскому восстановить свободу СМИ
Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США и американский бизнесмен Илон Маск посоветовал Зеленскому восстановить свободу СМИ и объявить выборы, пишет ТАСС.
«Зеленский не может заявлять о том, что представляет волю народа Украины, пока он не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы!» — написал Маск в соцсети X.
Ранее у проведению выборов на Украине призвал президент США Дональд Трамп, назвав Зеленского «диктатором».
В Германии раскритиковали такую оценку Зеленского, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что Трамп «прав на 200%».