Маск: Зеленский пока не представляет украинский народ

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США и американский бизнесмен Илон Маск посоветовал Зеленскому восстановить свободу СМИ и объявить выборы, пишет ТАСС.

«Зеленский не может заявлять о том, что представляет волю народа Украины, пока он не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы!» — написал Маск в соцсети X.

Ранее у проведению выборов на Украине призвал президент США Дональд Трамп, назвав Зеленского «диктатором».

В Германии раскритиковали такую оценку Зеленского, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что Трамп «прав на 200%».