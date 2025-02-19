Медведев поддержал Трампа в мнении о Зеленском
Медведев: Трамп на 200% прав насчет клоуна-банкрота Зеленского
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп «на 200%» прав, называя Владимира Зеленского «диктатором без выборов», сообщает РИА Новости.
«Если бы мне сказали хотя бы три месяца назад, что это слова президента США, я бы рассмеялся в голос. Трамп на 200% прав. Клоун-банкрот», — написал Медведев в соцсети Х.
Ранее Трамп призвал провести выборы на Украине, так как страной правит «диктатор».
Американский лидер заявил о предельно низкой поддержке избирателей Зеленского.