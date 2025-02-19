Медведев поддержал Трампа в мнении о Зеленском

«Если бы мне сказали хотя бы три месяца назад, что это слова президента США, я бы рассмеялся в голос. Трамп на 200% прав. Клоун-банкрот», — написал Медведев в соцсети Х.

Ранее Трамп призвал провести выборы на Украине, так как страной правит «диктатор».

Американский лидер заявил о предельно низкой поддержке избирателей Зеленского.