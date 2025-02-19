Трамп, ты не прав: в Германии раскритиковали президента США

Шольц и Бербок набросились на Трампа после критики Зелен

Немецкий канцлер раскритиковал слова американского президента Дональда Трампа о «диктаторе без выборов» Владимире Зеленском, сообщает «МК» .

Глава кабмина ФРГ навал Зеленского легитимным и избранным главой Украины, который законно сохранил полномочия во время военного положения.

Своему руководителю подыграла и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, назвав слова Трампа «совершенно абсурдными».

Ранее Трамп назвал Зеленского «диктатором» и призвал провести выборы на Украине. Американский лидер заявил, что Зеленского поддерживает всего 4% населения страны.