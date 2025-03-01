Украинская делегация еще надеялась подписать договор по ресурсам после перепалки

Axios: киевская делегация ждала час после конфликта, еще надеясь на сделку с США

Украинская делегация после конфликта американского президента США Дональда Трампа и его коллеги Владимира Зеленского ждала примерно 60 минут в надежде, что сделка по ресурсам все же будет подписана. Однако этого не произошло, пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника США, сообщает РИА Новости .

Украинскую делегацию сразу после конфликта отправили ждать в другое помещение. Там политики находились примерно час, после чего госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц вышли из Овального кабинета, подошли к Зеленскому и сказали покинуть Белый дом.

Президенты США и Украины встретились 28 февраля. Во время переговоров началась словесная перепалка. После этого Трамп, как сообщает Fox News, «вышвырнул» Зеленского из офиса, поскольку почувствовал проявление к нему неуважения. В результате подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом отменили.

Ранее американский блогер Jackunheard обратил внимание в соцсети Х, что Зеленский назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса «су*ой» на встрече в Белом доме.