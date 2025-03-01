Что такое Suka: американцы в Х узнали слово, которым Зеленский назвал Вэнса

Запись, на которой глава Украины Владимир Зеленский называет «су*ой» вице-президента США Джей Ди Вэнса на русском языке в Белом доме, набирает популярность в американском сегменте Х. Американский блогер с более 100 тыс. подписчиков Jackunheard опубликовал вырезку со встречи и рассказал подписчиком, что значит загадочное слово «Suka», произнесенное украинским лидером.

28 февраля у Джей Ди Вэнса случилась словесная перепалка с Зеленским. Во время нее президент Украины сказал: «Suka».

Блогера Jackunheard заинтересовало, что говорил Зеленский. Американец выяснил, что президент Украины сказал: «Су*а» и перевел слово на английский.

«Полный провал и позор для лидера», — отметил Jackunheard.

Словесная перепалка произошла 28 февраля в Белом доме. На встрече с Трампом Зеленский высказался против завершения украинского конфликта, потому что Москва «нарушит договоренность». Такие слова спровоцировали ярость у президента США. Между политиками начался конфликт.

Ранее сообщалось, что отношения между США и Украиной при Зеленском могут не улучшиться.