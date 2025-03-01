Отношения между США и Украиной при Зеленском могут не улучшиться

CNN: пока Зеленский президент, отношения США и Украины вряд ли восстановятся

Отношения между Соединенными Штатами и Украиной после конфликта и словесной перепалки в Белом доме могут «не поддаться восстановлению» до тех пор, пока Владимир Зеленский остается президентом. Случившее там — катастрофа, рассказал CNN источник в администрации главы США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости .

В Соединенных Штатах не знают, как могут развиваться отношения Соединенных Штатов и Украины, пока Зеленский президент. Единственный вариант наладить ситуацию — это чтобы политик нашел способ исправить положение с Трампом.

Источник сказал, что в США допускают вероятность ухода Зеленского с поста президента Украины, который произошел из-за ухудшения отношений с Трампом.

Конфликт случился 28 февраля в Белом доме. На встрече с Трампом Зеленский высказался против завершения украинского конфликта, поскольку Москва якобы «нарушит договоренность». Эти слова вызвали ярость у американского президента, и между политиками начался конфликт.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент сказал, что Зеленский перепалкой в Белом доме продемонстрировал неуважение к народу Соединенных Штатов.