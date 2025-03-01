Глава Минфина США обвинил Зеленского в неуважении к американскому народу

«У нас был запланирован обед, возможно, он мог бы поднять некоторые из пунктов. Вместо этого он решил позволить всему пойти по нисходящей спирали на мировом телевидении. И снова, я возвращаюсь к неуважению к американскому народу», — заявил он.

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский заявил, что против прекращения огня в конфликте с Россией, так как считает, что это не даст результата и Москва нарушит договоренность. После этого Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины заканчиваются солдаты, а сам он хочет остановить конфликт, чтобы спасти жизни людей и не тратить миллионы долларов на украинский кризис.

В итоге Трамп и Зеленский поссорились. Трамп назвал украинского коллегу stupid president, что в переводе на русский язык звучит как «тупой президент». Позднее Зеленский покинул Белый дом раньше предполагаемого времени.