Глава Минфина США обвинил Зеленского в неуважении к американскому народу
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что глава Украины Владимир Зеленский перепалкой в Белом доме проявил неуважение к американскому народу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
«У нас был запланирован обед, возможно, он мог бы поднять некоторые из пунктов. Вместо этого он решил позволить всему пойти по нисходящей спирали на мировом телевидении. И снова, я возвращаюсь к неуважению к американскому народу», — заявил он.
Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский заявил, что против прекращения огня в конфликте с Россией, так как считает, что это не даст результата и Москва нарушит договоренность. После этого Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины заканчиваются солдаты, а сам он хочет остановить конфликт, чтобы спасти жизни людей и не тратить миллионы долларов на украинский кризис.
В итоге Трамп и Зеленский поссорились. Трамп назвал украинского коллегу stupid president, что в переводе на русский язык звучит как «тупой президент». Позднее Зеленский покинул Белый дом раньше предполагаемого времени.