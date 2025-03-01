Украинский президент Владимир Зеленский вместе с делегацией уехал из Соединенных Штатов. Его самолет направляется в Лондон, где сядет через несколько часов, сообщает СМИ « Страна UA » со ссылкой на информацию с ресурса Flightaware.

Самолет вылетел из Кэмп-Спрингс, Мэриленда в США, и направляется в Лондон, столицу Великобритании. Воздушное судно принадлежит авиакомпании Ukraine Air Enterprise.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сказал, что 1 марта ситуация «каким-то чудом» не поправилась. Рассчитывать на это не стоит.

Ранее американский блогер Jackunheard в соцсети Х обратил внимание на то, что не неудачных переговорах в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский назвал вице-президента Джей Ди Вэнса «су*ой». Затем глава киевского режима сказал, что не хочет заключать мирный договор с РФ, поскольку якобы страна «не держит обещания».