сегодня в 07:32

Премьер-министр Катара заявил о праве страны ответить на удар Израиля

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани подчеркнул, что страна оставляет за собой право ответить Израилю на проведенную атаку в Дохе, сообщает «Царьград» .

9 сентября Израиль нанес удары по резиденциям руководства ХАМАС, которые располагались в Дохе. Погибли пять человек, среди которых были представители высшего руководства палестинского ХАМАС. Израиль сказал, что операцию провел самостоятельно.

«Сохраняем за собой право на ответ на вопиющую израильскую агрессию», — сказал Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

ЦАХАЛ подчеркнул, что перед ударом были приняты максимальные меры защиты мирного населения. Военные использовали точное оружие и дополнительные данные разведки.