В Израиле заявили, что самостоятельно провели операцию против лидеров ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство самостоятельно осуществило операцию, направленную на уничтожение лидеров ХАМАС, и всю ответственность за удары берет на себя, сообщает ТАСС .

Израиль нанес удар по руководству ХАМАС в Дохе. Сообщалось о смерти одного из лидеров движения — Халиля аль-Хайи, однако телеканал Al Jazeera сообщил, что он и члены делегации по переговорам остались живы.

Глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что страна поддержит любые действия Катара в отношении Израиля, направленные на защиту суверенитета. Он заявил, что безопасность государств едина.

ЦАХАЛ нанесла точечный удар при поддержке Военно-воздушных сил. В Израиле заявили, что под атаку попали руководители ХАМАС, которые долгое время занимали свои должности, а также несут ответственность за «жесткую бойню 7 октября».

Израильская армия подчеркнула, что перед ударом были приняты максимальные меры защиты мирного населения. Военные использовали точное оружие и дополнительные данные разведки. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ХАМАС сообщил, что израильские военные обстреляли переговорную делегацию ХАМАС в Дохе.