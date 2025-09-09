Мощные взрывы в столице Катара: Израиль заявил об ударе по «верхушке» ХАМАС

сегодня в 16:26

Израиль заявил об ударе по «верхушке» ХАМАС в столице Катара

Серия взрывов прозвучала в столице Катара Дохе, сообщила Baza со ссылкой на агентство Reuters. Вскоре после этого пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла «точечный удар по высшему руководству» радикального движения ХАМАС.

Американские журналисты пишут, что в Дохе прозвучало примерно 10 взрывов. Израильский «12 канал» передавал, что ЦАХАЛ атаковал чиновников ХАМАС.

В Армии обороны Израиля утверждают, что нанесли удар по членам руководства палестинской радикальной организации, которые «несут прямую ответственность за жестокую бойню 7 октября» и вторжение в еврейское государство.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ХАМАС сообщил, что израильские военные обстреляли переговорную делегацию ХАМАС в Дохе.

Информации о наличии пострадавших или жертв пока не приводилось.