Al Arabiya: один из лидеров ХАМАС убит в результате удара в Дохе

Израиль нанес удар по руководству ХАМАС в Дохе. На данный момент известно о смерти одного из лидеров движения — Халиля аль-Хайи, сообщает URA.RU со ссылкой на Al Arabiya.

ЦАХАЛ нанесла точечный удар при поддержке Военно-воздушных сил. В Израиле заявили, что под атаку попали руководители ХАМАС, которые долгое время занимали свои должности, а также несут ответственность за «жесткую бойню 7 октября».

Израильская армия подчеркнула, что перед ударом были приняты максимальные меры защиты мирного населения. Военные использовали точное оружие и дополнительные данные разведки. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ХАМАС сообщил, что израильские военные обстреляли переговорную делегацию ХАМАС в Дохе.

Накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал население Газы в срочном порядке эвакуироваться из города в связи с проведением «мощной наземной операции». Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Газа может быть разрушена, если ХАМАС не прекратит вооруженное сопротивление.