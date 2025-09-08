Призвал эвакуироваться: Нетаньяху анонсировал мощную наземную операцию в Газе

сегодня в 19:42

Днем 8 сентября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал население Газы в срочном порядке эвакуироваться из города в связи с проведением «мощной наземной операции», пишет РИА Новости .

Министр обороны Исраэль Кац заявил в понедельник, что Газа может быть разрушена, если ХАМАС не прекратит вооруженное сопротивление.

Одновременно премьер Беньямин Нетаньяху обратился к жителям города с призывом эвакуироваться, предупредив о предстоящем масштабном наземном вторжении.

Ранее сообщалось, что хуситы ударили по району рядом с Димоном в Израиле, где расположен ядерный центр.