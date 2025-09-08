Хуситы ударили по району рядом с Димоном в Израиле, где расположен ядерный центр

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) в первый раз ударило беспилотниками по району рядом с городом Димоном на юге Израиля. Там расположен ядерный исследовательский центр, сообщает движение в официальном русскоязычном Telegram-канале.