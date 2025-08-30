Глава йеменских хуситов пригрозил Израилю «мрачными днями»

Его заявление прозвучало в эфире йеменского телеканала Al Masirah и было приурочено к гибели премьер-министра и ряда высокопоставленных чиновников в результате ударов по столице Йемена Сане.

«Вас ждут мрачные дни. Мы продолжим отвечать вызовами на вызовы, и вы больше никогда не будете чувствовать себя в безопасности», — заявил аль-Машат.

Он также обратился к международным компаниям, работающим на территории Израиля, с призывом немедленно покинуть страну, пока не стало слишком поздно.

Как ранее сообщили источники, близкие к семье премьер-министра Ахмеда Галеба ар-Рахави, он погиб в результате ударов в минувший четверг. В субботу руководство движения официально подтвердило его гибель, а также гибель вице-премьера, четырёх министров и заместителя главы МВД.