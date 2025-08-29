сегодня в 02:19

Премьер правительства хуситов погиб при авиаударе Израиля по Сане

Премьер-министр созданного на подконтрольных территориях шиитским военно-политическим движением «Ансар Алла» (хуситами) правительства Ахмед Галеб ар-Рахави погиб в результате авиаудара ЦАХАЛ по столице Йемена Сане в четверг, сообщает РИА Новости .

Об этом рассказал йеменский источник, близкий к семье погибшего.

«Израильские истребители бомбили дом в районе Хадда к югу от Саны», — отметил он.

По его словам, в результате ударов погибли еще 3 человека.

Ранее израильская армия сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону Израиля. Сирены воздушной тревоги прозвучали в различных районах страны. Это не первый случай за последнее время, когда хуситы атакуют аэропорт Бен-Гурин. В последний раз удар был совершен 10 дней назад — 17 августа.