Сухо и до +13 градусов ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду будет тепло, температура повысится до плюс 11 — плюс 13 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности обойдется без осадков.
Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 3 — плюс 5 градусов, днем 23 апреля — от плюс 4 до плюс 6. Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.
