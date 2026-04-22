Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает 6-й сезон для авторов из Московской области

Участников ждет общение с ведущими медиаэкспертами, работа над задачами государственного уровня с федеральными ведомствами России, специальные треки с партнерами, блог-туры и участие в крупных медиапроектах.

Тема нового сезона проекта — «Родной контент», который рождается из личного опыта, любви к своему региону и желания рассказать о нем честно и современно. В 2026 году «ТопБЛОГ»сохраняет главное: это пространство роста для авторов с разным опытом — от тех, кто только делает первые шаги в медиа, до тех, кто уже выстраивает собственные проекты и работает с аудиторией. Каждый участник получает свою траекторию развития — от базовых навыков до системной работы с контентом и повесткой.

«ТопБЛОГ» — это пространство, где развиваются авторы, осознанно работающие со словом и аудиторией. Миссия проекта — сделать так, чтобы социально значимый контент был востребован и становился ориентиром для миллионов людей. Истории участников о стране, наших достижениях и людях выходят далеко за пределы России — их смотрят, читают, на них ориентируются. Такой результат достигается через системную работу: в «ТопБЛОГ» авторы учатся выстраивать коммуникацию с аудиторией, усиливать свои проекты и развиваться в профессиональной среде единомышленников. Уверен, новый сезон откроет для нас имена, которые докажут: Россия — страна безграничных возможностей», — считает генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Прием заявок открыт на официальном сайте проекта «ТопБЛОГ».

Сезон родного контента — это про живые, искренние темы, которые действительно важны людям. Проект открыт для всех талантливых и увлеченных авторов, готовых развиваться в медиа. Участие доступно всем без возрастных ограничений. В этом году участникам доступны три трека.

Образовательный трек «Медиакампус» — практико-ориентированная программа, формирующая базу компетенций для роста в медиасреде. Он включает пять модулей и раскроет следующие темы: работу с контентом и алгоритмами, развитие личного бренда, инструменты роста аудитории, стратегии продвижения, а также форматы взаимодействия с государством и бизнесом. Обучение в «Медиакампусе» проходит в онлайн формате.

Отраслевой трек «Медиареактор», реализуемый совместно с Госкорпорацией «Росатом», направлен на подготовку медиалидеров, которые будут создавать и развивать контент о российской атомной отрасли — от науки и технологий до карьерных возможностей и жизни профессиональных объединений. На старте трек освоят представители атомных сообществ: юниоры, студенты и молодежь Росатома, а осенью программа откроется для всех желающих.

Финал шестого сезона проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» пройдет в октябре в Мастерской управления «Сенеж», где будут определены победители 2026 года. Для того, чтобы стать участником проекта достаточно вести блог в социальных сетях, разрешенных на территории Российской Федерации. Подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте проекта топблог.рф.

«Хочу обрадовать всех жителей Московской области: в проекте „ТопБЛОГ“ Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ стартовал шестой сезон! Это каждый раз новые интересные задания, бесплатная программа обучения, крутая возможность заявить о себе, познакомиться с авторами уникального контента, посетить выездные программы в самых живописных уголках нашей страны и многое другое! Если ты до сих пор не с нами, то этот сезон точно для тебя, ведь стоит только попробовать — и именно у тебя все получится, присоединяйся!», — пригласила к участию жителей региона амбассадор проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» из Московской области Татьяна Золотарева.

Проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».