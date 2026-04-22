В Наро-Фоминске капремонт крыши завершат до конца мая

Капитальный ремонт скатной кровли начался в трехэтажном доме 1989 года постройки в поселке Новая Ольховка Наро-Фоминского округа. Работы планируют завершить до конца мая, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты обновляют крышу жилого дома общей площадью 865 квадратных метров. Подрядная организация смонтирует новое кровельное покрытие, заменит стропильную систему, утеплит чердачное помещение и отремонтирует выходы на крышу.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отмечал, что в регионе реализуется крупнейшая в стране программа капитального ремонта, которая охватывает более 44 тысяч домов.

Качество и сроки выполнения работ контролируют специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству. Строительный контроль обеспечивает соблюдение технологий и оперативное устранение замечаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.