Таганрогский залив в Ростовской области серьезно страдает от пестицидов

До 60% загрязняющих веществ попадает в Таганрогский залив из-за диффузного загрязнения почв, а просроченные пестициды проникают в воду через свалки и грунтовые воды, сообщает rostovgazeta.ru .

Эколог Андрей Зайчиков пояснил, что значительная часть загрязнений поступает в водоемы из почвы. По его словам, Таганрогский залив особенно уязвим из-за большого числа сельхозугодий вдоль побережья и низкой способности к самоочищению по сравнению с Азовским морем.

«Во-первых, вдоль него расположено множество сельхозугодий. Во-вторых, у Таганрогского залива меньше способность к самоочищению и восстановлению, чем, к примеру, у Азовского моря. Соответственно, и больше возможностей для концентрации в водоеме загрязняющих веществ», — уточнил эксперт.

Дополнительным фактором эколог назвал большое количество иловых отложений. Загрязнения оседают в иле и могут сохраняться там длительное время, а затем вновь подниматься на поверхность, например, после шторма.

Пестициды попадают в воду и из-за особенностей агротехники. После посевной часть хозяйств не запахивает обработанную почву, и верхний слой с химикатами разносится ветром или смывается дождями. Кроме того, просроченные пестициды нередко вывозят на свалки.

«Плюс в Ростовской области большое количество подземных вод. Отходы от свалок, куда высыпают просроченные пестициды, попадают в подземные воды и дальше идут в ручьи и водоемы. Это и называется диффузным загрязнением почв, которое происходит из-за безалаберности и отсутствия контроля», — заключил Зайчиков.

