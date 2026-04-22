Олег Сутурин покинул пост заммэра Хабаровска
Олег Сутурин освободил должность заместителя мэра Хабаровска, курировавшего архитектуру, строительство и землепользование. Временно департамент возглавил Аркадий Корзун, сообщает transsibinfo.com.
В администрации Хабаровска произошли кадровые изменения. Олег Сутурин покинул пост заместителя мэра, где отвечал за департамент архитектуры, строительства и землепользования. Информация о нем уже удалена с официального портала мэрии.
Исполняющим обязанности руководителя департамента назначен Аркадий Корзун. Он продолжит совмещать новую функцию с должностью главного архитектора города.
Причины ухода Сутурина официально не названы. При этом эксперты связывают кадровое решение с напряженной ситуацией в градостроительной сфере. В последние годы в Хабаровске неоднократно звучала критика в связи с точечной застройкой, которую представляли как проекты комплексного развития территорий. Эти решения вызвали общественный резонанс и продолжают обсуждаться на уровне города.
