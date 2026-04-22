Ледяной дождь оставил часть Екатеринбурга без света

В Екатеринбурге ледяной дождь покрыл улицы и провода коркой льда, вызвал перебои с электричеством и остановку работы светофоров. В регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщает tagilcity.ru .

Утром город накрыл ледяной дождь. Льдом покрылись дороги, тротуары, провода и деревья. Передвижение по улицам стало затруднено как для пешеходов, так и для водителей.

«Далеко не смогу пойти, а возле дома пофоткала», — рассказала местная жительница.

В ряде районов произошло отключение электроэнергии. На улице Щорса перестали работать светофоры, что осложнило движение на перекрестке.

Непогода затронула и Нижний Тагил. По прогнозам, с 21 по 23 апреля там может выпасть до 22,7 мм осадков — почти месячная норма. Температура в ближайшие дни будет колебаться от +3 до -2 градусов. Холодная погода сохранится до 25 апреля, потепление до +11 ожидается к 27 апреля.

Спасатели выпустили экстренное предупреждение. Водителям рекомендовано отказаться от поездок из-за гололеда, пешеходам — выбирать обувь с нескользящей подошвой. Специалисты не исключают новых отключений электроэнергии из-за налипания мокрого снега на линии электропередачи.

В Свердловской области также действует запрет на выход на лед из-за его таяния и потери прочности.

