В Екатеринбурге вандалы изуродовали гигантскую голову младенца

По словам очевидцев, вандалы разрисовали гигантскую металлическую голову граффити и оставили десятки надписей.

Правоохранительные органы разыскивают хулиганов для привлечения к ответственности.

22 апреля неравнодушные архитектор Андрей Рудаков и строитель Алексей Антропов самостоятельно отмыли арт-объект, вернув ему первозданный вид.

Арт-объект «Индустриальный младенец» появился на берегу Визовского пруда в середине апреля 2023 года. Вес гигантской металлической головы больше тонны, а в высоту голова выше человека. Создателями «младенца» являются художницы Людмила Калиниченко и Ксения Ларина.

Изначально голова должна была выглядывать из пруда, но по техническим причинам воплотить идею не удалось. Арт-объект вызвал массу споров в соцсетях и необычных ассоциаций у жителей Екатеринбурга.

