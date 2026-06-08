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Пугал самоубийством: педофил почти 6 лет насиловал падчерицу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае суд вынес приговор 40-летнему педофилу, который на протяжении почти шести лет насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Все началось в сентябре 2020 года, когда пострадавшей девочке было всего 7 лет, сообщает Amur Mash .

Отчим умышленно доводил ребенка до беспомощного состояния. При попытках девочки рассказать о происходящем и обратиться за помощью к окружающим он манипулировал ею и запугивал собственным самоубийством.

Комплексная судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие у фигуранта ментального расстройства в форме педофилии.

На основании собранных доказательств суд назначил мужчине наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Кроме того, осужденный будет направлен на принудительное психиатрическое лечение.

Суд также полностью удовлетворил исковые требования о взыскании с осужденного денежных средств. Мужчина обязан выплатить пострадавшей девочке компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

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