Цены на кофе продолжают расти на мировом рынке

Эксперты отмечают рост цен на кофе на мировом рынке на фоне опасений по поводу последствий конфликта с Ираном и плохой погоды в Бразилии, сообщает ProFinance.ru .

В Нью-Йорке стоимость арабики за две недели выросла сильнее всего. Цены реагируют на риск повышения логистических затрат из-за конфликта на Ближнем Востоке и на угрозы для урожая кофе в Бразилии из-за погоды.

Как уточнил руководитель отдела исследований рынка сельхозтоваров в Rabobank Карлос Мера, затяжной конфликт влияет на цены на кофе и другие с/х товары. Это усугубляется уменьшением запасов сертифицированной арабики и робусты. По его словам, повышение цен на нефть наращивает транспортные и логистические расходы на доставку с/х продукции.

На бирже в среду фьючерсы на арабику повысились в цене на 3,1%.

По словам старшего вице-президента по сельскохозяйственным товарам и сырьевым товарам в Азии StoneX Group Inc. Дэрила Криста, цены на кофе могут повыситься из-за больших затрат на транспортировку зерен, которые перевозят грузовиками из внутренних районов Бразилии в порты.

Опасения по поводу погоды в Бразилии, по мнению директора компании Commtrendz Research Гнанасекара Тиагараджана, тоже влияют на цены. Так, затяжная засуха угрожает урожаю кофе. Еще укрепление бразильского реала ограничивает экспортные возможности и уменьшает предложение кофе на мировом рынке.

