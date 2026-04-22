Мособлконтроль проверит капремонт дороги в Химках

Плановую проверку расходования бюджетных средств на капитальный ремонт автомобильной дороги в Химках проводит в 2025 году Главное контрольное управление Московской области. Основанием стало обращение жителя, сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

Сотрудники ведомства проверят, как администрация городского округа Химки использовала средства, направленные на капитальный ремонт дороги. Контроль затронет замену дорожного покрытия, нанесение разметки, установку автопавильонов и светофоров, замену дорожных знаков и обустройство тротуаров.

Специалисты проведут контрольные обмеры и изучат проектно-сметную документацию. Также будет дана оценка исполнению контрактных обязательств заказчиком и подрядчиком и достоверности сведений о достигнутых результатах.

По итогам проверки заявителю направят мотивированный ответ. В случае выявления нарушений в нем укажут принятые меры и информацию об устранении замечаний.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.