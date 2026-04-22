В Подмосковье подали более 13 тыс заявлений на строительство домов

Свыше 13,2 тыс заявлений о планируемом строительстве индивидуальных и садовых домов подали жители Подмосковья через региональный портал госуслуг с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Уведомления о планируемом строительстве объекта ИЖС доступны на региональном портале в разделе «Земля» — «Строительство», а также в мобильном приложении «Добродел». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.

В рамках услуги можно также направить уведомление об изменении параметров строительства или реконструкции индивидуального жилого дома. Сервис позволяет оформить все документы дистанционно.

В ведомстве напомнили, что перед началом строительных работ собственник участка обязан подать уведомление о планируемом строительстве. Проверить ограничения по использованию земли можно заранее с помощью Геопортала Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.