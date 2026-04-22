Главу ВТБ Костина пытались обмануть мошенники под видом миллиардера

Глава ВТБ Андрей Костин признался, что его едва не обманули телефонные мошенники, которые взломали «уважаемого миллиардера» и притворялись им, сообщает ТАСС .

На телефон главы ВТБ поступил звонок от олигарха, которому «срочно нужно было оплатить что-то». Когда Костин перезвонил, то голос ответил ему: «Извини, пожалуйста, я сейчас в правительстве, я тебе не могу перезвонить».

По словам Костина, злоумышленники взломали систему «уважаемого миллиардера» и действовали через нее, пытаясь обмануть главу ВТБ.

Он добавил, что банк по итогам 2025 года зафиксировал 60 млн подозрительных операций.

Костин напомнил, что сотрудники ЦБ, ФСБ, ФНС не звонят на домашний телефон и не требуют куда-то перевести деньги. По его словам, эти простые истины надо продвигать среди людей.

