Жители Подмосковья получили 2 тыс видеоконсультаций по соцвопросам

С начала 2026 года жители Подмосковья получили более 2 тыс дистанционных консультаций по вопросам соцподдержки через региональный портал госуслуг. Сервис видеосвязи позволяет решать вопросы без визита в МФЦ и уже полностью масштабирован в области, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Всего за несколько месяцев работы новой платформой воспользовались уже более 2 тысяч жителей. Цифровая трансформация социальной сферы — наш приоритет. Мы понимаем, что для многих, особенно маломобильных граждан, родителей с маленькими детьми и работающих семей, поездка в МФЦ — это потерянный день. Запуская сервис дистанционных консультаций, мы ставили цель сэкономить время людей, сохранив максимальную поддержку», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Жители отмечают, что теперь для получения информации о мерах поддержки, субсидиях и порядке оформления документов не нужно отпрашиваться с работы или тратить время на дорогу.

Для тех, кому сложно записаться онлайн, предусмотрена помощь в МФЦ. Сотрудники центров «Мои Документы» помогают подключиться к видеоконсультации со специалистом социальной защиты.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на портал uslugi.mosreg.ru/remote-consulting, выбрать тему обращения, указать удобное время и подключиться к консультации с телефона, ноутбука или планшета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.