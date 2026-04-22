Поднимали краном: легковушка улетела в Обводный канал в Петербурге
Фото - © Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Легковой автомобиль пробил ограждение и улетел в воду на Обводном канале в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ.
В МЧС отметили, что в результате ЧП пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу.
Машину из канала достали с помощью автокрана.
На фото и видео с места происшествия показано, что авто наполовину погрузилось в воду. У него сильно разбита передняя часть.
