Поднимали краном: легковушка улетела в Обводный канал в Петербурге

Фото - © Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

сегодня в 10:15

Легковой автомобиль улетел в Обводный канал в Санкт-Петербурге

Легковой автомобиль пробил ограждение и улетел в воду на Обводном канале в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ .

В МЧС отметили, что в результате ЧП пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу.

Машину из канала достали с помощью автокрана.

На фото и видео с места происшествия показано, что авто наполовину погрузилось в воду. У него сильно разбита передняя часть.

