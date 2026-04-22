«Унизительно»: глава Курганской области оценил реакцию россиян на отца Маска
Фото - © РИА Новости
Как считает губернатор Курганской области Вадим Шумков, бурные реакции россиян на приезд рэпера Канье Уэста и отца Илона Маска Эррола — унизительное зрелище, сообщает Ura.ru.
«Есть что-то унизительное, когда куча народу бегает по Москве то за Канье Уэстом, то за Эрролом Маском, то за Стивом Уиткоффом, восхищенно пересказывая на многомиллионную аудиторию, что тот или иной сказал или съел в местной забегаловке или кому-то улыбнулся», — отметил Шумков.
Он добавил, что в этом есть какая-то неполноценность.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.