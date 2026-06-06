Силы ПВО сбили вражеский дрон, летевший на Москву

сегодня в 18:35

Дежурные силы ПВО Минобороны РФ обнаружили и ликвидировали беспилотник на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В субботу утром губернатор Санкт-Петербурга Александр Белов сообщал, что Северная столица подверглась масштабной атаке дронов. Также 141 БПЛА противника сбили над Ленинградской областью.

Кроме того, прошедшей ночью над российскими регионами, Азовским и Черным морями сбили 376 БПЛА противника.

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