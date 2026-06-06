сегодня в 18:37

12-летнюю школьницу сильно ранило при атаке дрона в Белгородской области

В поселке Октябрьский Белгородской области FPV-беспилотник атаковал машину, в результате нападения была ранена 12-летняя девочка, сообщает региональный оперштаб.

Юную пострадавшую доставили в детскую областную клиническую больницу. У нее диагностировали ранение глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног. Вся необходимая помощь школьнице оказывается.

Автомобиль был поврежден. Кроме того, из-за этой атаки в двух частных домах разбиты окна, повреждены фасады и заборы.

В селе Отрадное еще один БПЛА атаковал автомобиль. Пострадавшего мужчину попутным транспортом доставили в Октябрьскую больницу. У пациента выявили осколочное ранение плеча и акубаротравму.

В селе Пристень FPV-дрон также ударил по машине, ее посекло осколками. Кроме того, разбиты окна в частном доме. В селе Графовка от детонации беспилотника повреждены стекла в одной квартире.

В селе Ивановская Лисица при детонации FPV-БПЛА повреждены окна частного дома и легковая машина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.