Обезумевший сталкер 2 года угрожает убийством екатеринбургской студентке

В Екатеринбурге обезумевший сталкер два года угрожает убийством 23-летней студентке. Он развешивает фото девушки на чужих могилах и описывает как будет «купаться в ее крови», сообщает Baza .

Два года назад анонимный аккаунт в соцсетях начал публиковать угрозы в адрес Елизаветы. Неизвестный писал ее друзьям, что уже пришел к ней в медвуз и вот‑вот «обольет лицо кислотой». Хотя обещанного насилия не произошло, атаки не прекратились. Аноним продолжал публиковать ее фотографии, сопровождая их молитвами «за упокой», изображениями церквей и похорон.

Девушка столкнулась с сильной паранойей. После нескольких блокировок пользователь временно прекратил активность, но вскоре вернулся и начал угрожать девушке, представляя, как утопит ее в крови. В этот же период он начал делать ее фотографии, размещать их в храмах рядом со свечами, вешать на чужие могилы и капать на них воском. Эти снимки он также отправлял друзьям Елизаветы.

Екатеринбурженка решилась сама написать анониму, который представился женщиной. Диалог так и не дал внятных объяснений происходящему. В итоге Елизавета обратилась в Следственный комитет и прокуратуру.

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