Российская теннисистка Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос»-2026

В финале французского состязания она победила Маю Хвалинскую со счетом 6-3, 6-2.

Как уточнили в Олимпийском комитете РФ, начало матча у теннисисток было нервным: обе девушки на протяжении четырех геймов не могли взять свою подачу. Первая это сделала Хвалинская, она тогда вела со счетом 3:2, но Андреева после этого выиграла три гейма подряд и полностью первый сет.

Проигрыш партии надломил польскую спортсменку, игра у нее заметно разладилась. Россиянка стала действовать увереннее, а также допускала меньше ошибок. В итоге Андреева выиграла финал.

19-летняя уроженка Красноярска стала четвертой россиянкой в истории, которая побеждала на турнирах Большого шлема. Ранее первыми в турнире становились Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

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