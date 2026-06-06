Может грозить смертная казнь: россиянку с чемоданом гашиша задержали на Бали

51-летняя россиянка задержана по делу о контрабанде наркотиков на индонезийском острове Бали. Женщина перевозила 7,8 кг гашиша из Таиланда в чемодане, сообщает РИА Новости .

Как рассказали в Национальном агентстве Индонезии по борьбе с наркотиками (BNN), женщина прибыла в страны с чемоданом. Наркотики, которые в нем находились, были предназначены для распространения на Бали. Информация о курьере в агентство поступила от таможенной службы международного аэропорта Сукарно-Хатта. Специалисты провели операцию, отслеживая перемещение россиянки от Джакарты до Бали.

По сведениям следствия, после прибытия в Индонезию женщина направилась на Бали на арендованной машине. На острове ее встретил 39-летний россиянин, который также проходит по делу как подозреваемый.

Силовики стали наблюдать за машиной и проследовали за гражданами РФ до округа Бангли. Там мужчина высадил женщину вместе с чемоданом, где были наркотики, и попытался скрыться, но его задержали.

Если вину подозреваемых докажут, то россиянам может грозить наказание вплоть до смертной казни.

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