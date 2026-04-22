Школьникам показали фильм «Битва профессионалов» о рабочих профессиях

Премьерный показ документального фильма «Битва профессионалов», организованный редакция LIFE и Московский НПЗ, прошел в школе в Капотне. Лента посвящена героям рабочих профессий. В ней рассказывается о тех, кто искренне любит свое дело, стремится расти профессионально и строить карьеру. Эти истории доказывают: рабочая специальность сегодня — это востребованная профессия и четкий карьерный путь на современном предприятии.

«Картина убедительно развенчивает мифы о работе в промышленности. Целые поколения привыкли воспринимать работу на заводе, как монотонную, скучную и бесперспективную. Это, мягко говоря, не соответствует действительности. Развитие производств и новые технологии диктуют высокие требования к персоналу. Герои фильма с экрана показывают, насколько сильно работодатели заинтересованы в таких кадрах, готовы вкладываться в них и предлагать лучшие условия труда. Именно в промышленности есть то, чего не хватает другим сферам: стабильность, уверенность в завтрашнем дне и значимость работы», — отметила заместитель председателя экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы Ольга Галузина.

По своему жанру картина напоминает эмоциональную «спортивную драму». Ее главными действующими лицами стали сотрудники предприятий «Газпром нефти» — участники отраслевого соревнования «Лучший по профессии». Заключительные этапы конкурса, заснятые в фильме, проходили на современном учебном полигоне Московского НПЗ. В этих масштабных состязаниях сошлись представители ключевых специальностей крупнейших российских промышленных компаний. Среди них: операторы технологических установок, лаборанты химического анализа, электромонтеры, энергетики, слесари, водители бензовозов. Победители и призеры ежегодного конкурса попадают в кадровый резерв своих предприятий и получают возможности для продвижения по службе.

«Это уже не первый опыт сотрудничества нашей команды с Московским НПЗ. В 2024 году, например, был создан документальный фильм „Рабочий класс“ о карьерных возможностях выпускников колледжей на современном производстве. Сейчас мы снова затрагиваем тему востребованности рабочих специальностей. Они как никогда актуальны в нашей стране, но кино о них снимают нечасто. Мы познакомим зрителей с целеустремленными людьми, которые работают на современном производстве и хотят развиваться в своей профессии. Покажем все этапы подготовки к конкурсу, ожидания, мотивацию и эмоции участников после финала. Проект состоит из двух серий. Приглашаем к просмотру, чтобы вдохновиться и выстроить свой путь к личной победе! А для молодых ребят, надеюсь, этот фильм станет хорошим подспорьем в нелегком выборе профессии и, возможно, кому-то он поможет определиться с делом всей жизни», — подчеркнула руководитель отдела специальных проектов и документальных фильмов LIFE Ольга Воронянская.

Первыми двухсерийную ленту увидели школьники, которые сейчас выбирают будущую профессию, студенты профильных колледжей, а также их родители. Премьерный показ состоялся в недавно отремонтированном корпусе «Боровицкий» школы в районе Капотня. Посмотреть фильм «Битва профессионалов» может любой желающий — он доступен на площадках издания LIFE.

«Московский НПЗ дает все возможности стать хорошо оплачиваемым специалистом выпускникам колледжей и вузов. Мы ждем ребят со средним-профессиональным образованием на рабочие специальности, а выпускников вузов — на инженерно-технические позиции. Работа на МНПЗ — это современные технологии и оборудование. Благодаря участию в научной деятельности и регулярным конкурсам профессионального мастерства, наши работники строят свою карьеру по понятному треку и всегда могут профессионально развиваться», — уточнил заместитель генерального директора Московского НПЗ по персоналу Анастасия Фишер.