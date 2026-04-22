Россиянин планировал взрыв у объектов Минобороны в Москве

В столице арестовали россиянина, который планировал взрыв у объектов министерства обороны. Это гражданин 1981 года рождения, сообщает РЕН ТВ .

Как рассказали в ФСБ РФ, он специально прибыл в Москву, чтобы организовать диверсию в интересах ВСУ. Для этого планировалось использовать самодельное взрывное устройство (СВУ). После завершения задания россиянину обещали свободный въезд на Украину, где он мог бы принять участие в боевых действиях против ВС РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

Ранее ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы собирались совершить на объекте правоохранительных органов Ставропольского края. Взрыв планировала совершить гражданка ФРГ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.