Вечеринка в Дубае за большие деньги: где заканчивается глянец и начинаются риски

Эксперт Пасько: поездка за границу — это всегда понятная схема

Предложения о работе в Дубае давно стали частью fashion-индустрии — особенно для моделей и начинающих инфлюенсеров. Картинка обычно выглядит безупречно: виллы у воды, вечеринки с видом на небоскребы, перелет и проживание за счет принимающей стороны, высокий гонорар. О том, почему максимально простые требования могут обернуться большими проблемами, в разговоре с РИАМО рассказала директор «МОД МЕНЕДЖМЕНТ» Лилия Пасько.

По словам Пасько, индустрия моды сама по себе построена на образах. Красивые съемки, дорогие интерьеры, ощущение закрытого клуба. На этом фоне грань между реальной работой и предложением с размытыми условиями легко теряется.

Особенно у тех, кто только начинает карьеру. Опыт приходит позже, а на старте сложно отличить нормальный контракт от рискованной истории, если обе подаются через одинаковую визуальную оболочку.

Как выглядит нормальный контракт

В профессиональной индустрии поездка за границу — это всегда заранее понятная схема. У проекта есть цель: съемка, показ, рекламная кампания. У модели — четкий график, список задач, зафиксированный гонорар и условия выплат. Важно и то, кто отвечает за организацию на месте. Как правило, это либо само агентство, либо официальный партнер. Все детали обсуждаются заранее, до поездки.

Если вместо этого звучат формулировки в духе «просто присутствие», «неформальный формат» или «разберемся на месте», речь идет уже не о стандартной работе.

На что обращать внимание

Есть несколько признаков, которые должны насторожить модель.

Во-первых, акцент на легких деньгах. Когда в описании почти нет обязанностей, но обещается высокий доход, это повод остановиться и задать дополнительные вопросы.

Во-вторых, спешка. Потенциальную участницу могут подталкивать к быстрому решению: билеты горят, место нужно подтвердить сегодня, детали потом. Такая тактика не дает времени на проверку информации.

В-третьих, отсутствие документов. Договор либо не предоставляется вовсе, либо предлагается обсудить его уже на месте. Иногда добавляется просьба не разглашать детали поездки.

Каждый из этих сигналов по отдельности может показаться незначительным. В совокупности они меняют картину.

Как снизить риски

Базовое правило — не соглашаться на поездку, если условия не зафиксированы заранее. Перед принятием решения важно понять:

кто именно организует проект и можно ли проверить эту сторону;

есть ли письменный договор с понятными обязанностями;

где и в каком формате будет проходить работа;

кто отвечает за безопасность на месте;

как и когда выплачивается гонорар.

Нормальной практикой считается возможность взять паузу, обсудить детали с агентом или юристом и только после этого давать ответ. Если же решение требуется здесь и сейчас, а ответы на вопросы остаются расплывчатыми, лучше отказаться.

Где проходит граница

Внешний блеск — не показатель безопасности. Профессиональный проект можно описать без намеков и недосказанности: в нем всегда есть структура и ответственность сторон. Там, где предлагают довериться словам, обещают деньги без ясных условий и торопят с решением, начинается зона риска.

