сегодня в 20:52

Хуситы ударили по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение «Ансар Алла» успешно атаковало аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, пишет РИА Новости .

По информации источника, для удара была использована гиперзвуковая баллистическая ракета. В результате нападения работа международного аэропорта была временно прекращена, что подтверждает эффективность проведенной операции.

На момент публикации заметки информации о пострадавших и погибших не поступало. Информация о случившемся уточняется.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что глава Израиля Биньямин Нетаньяху стал «проблемой». Политик пытается оказать давление на Тель-Авив из-за войны в Газе.