Хуситы ударили по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
Фото - © Wikipedia.org
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение «Ансар Алла» успешно атаковало аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, пишет РИА Новости.
По информации источника, для удара была использована гиперзвуковая баллистическая ракета. В результате нападения работа международного аэропорта была временно прекращена, что подтверждает эффективность проведенной операции.
На момент публикации заметки информации о пострадавших и погибших не поступало. Информация о случившемся уточняется.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что глава Израиля Биньямин Нетаньяху стал «проблемой». Политик пытается оказать давление на Тель-Авив из-за войны в Газе.