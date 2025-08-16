Глава Дании Фредериксен считает «проблемой» премьера Израиля Нетаньяху

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что глава Израиля Биньямин Нетаньяху стал «проблемой». Политик пытается оказать давление на Тель-Авив из-за войны в Газе, потому что ее государство председательствует в Евросоюзе, сообщает Rg .

По мнению Фредериксен, Нетаньяху оказался «проблемой сам по себе». Власти Израиля, по ее мнению, заходят чрезмерно далеко.

Премьер Дании раскритиковала ужасную и катастрофическую гуманитарную обстановку в Газе, а также поселенческий проект на Западном берегу. Фредериксен хочет начать сильнее давить на Израиль, но пока еще страну не поддержали иные государства ЕС.

Для этого глава Дании планирует использовать политическое давление, а также санкции. Их могут вводить против поселенцев, министров и Израиля в целом.