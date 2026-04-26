07:59

Трубопровод с серной кислотой пострадал из-за атаки ВСУ на Вологодскую область

Из-за атаки беспилотников был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса «Аммиак» 3АО «Апатит» в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«Возгорания не было. Замеры воздуха показали, что превышения ПДК нет», — сказал глава области.

Он уточнил, что утечка на объекте уже ликвидирована. Из-за дронов незначительно повреждены производственные здания.

По словам Филимонова, в ЧП пострадали пять человек, из них один находится в тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены в больницу.

По предварительной информации, в районе Череповецкой индустриальной зоны ликвидировали около 14 БПЛА.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.