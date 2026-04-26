4 человека пострадали из-за обрыва троса на аттракционе в Испании

В Севилье в Испании на ярмарке оборвался трос экстремального аттракциона «катапульта», ЧП произошло во время запуска, сообщает ИА Регнум .

Как написали иностранные СМИ, капсулу с людьми начали раскручивать на большой высоте, но крепление не выдержало, трос оборвался. В итоге капсула несколько раз ударилась об опору катапульты.

В результате инцидента на ярмарке пострадали четыре человека, в том числе дети. Двоих госпитализировали, еще двое получили легкие травмы.

Ранее 23 человека травмировались в результате разрушения аттракциона в Саудовской Аравии. ЧП произошло в 2025 году. Там надвое разломилась центральная опора аттракциона «360 градусов» во время подъема.

