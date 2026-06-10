В Мытищах достраивают школу на 600 мест в Пирогове

Школу на 600 учеников строят в ЖК «Пироговская Ривьера» в деревне Пирогово городского округа Мытищи. Готовность объекта достигла 72%, завершить работы планируют в III квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Общая площадь здания составит почти 17 тыс. квадратных метров. Школа рассчитана на обучение детей с 1 по 11 класс в одну смену, всего предусмотрено 37 классов. В учреждении оборудуют мастерские по обработке дерева, металла и ткани, а также кулинарную зону для практических занятий.

В здании разместят медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. Для занятий спортом предусмотрены два спортивных зала. Актовый зал почти на 400 мест дополнят артистические помещения с костюмерной, эстрадой и комнатой для хранения музыкальных инструментов. Столовая с собственным пищеблоком будет рассчитана на 344 места.

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход работ. Сейчас строители выполняют внутреннюю отделку, монтируют инженерные системы и благоустраивают территорию. Застройщиком выступает компания «СЗ «КомфортИнвест». Новая школа станет частью социальной инфраструктуры жилого комплекса, где ранее построили 12 многоквартирных домов, детский сад на 225 мест и амбулаторно-поликлинические отделения, продолжается возведение еще четырех домов.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.