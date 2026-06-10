Глава МинЖКХ Подмосковья проверил реконструкцию объектов в округах

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев проинспектировал реконструкцию коммунальных объектов в Орехово-Зуевском и Богородском округах. В ходе выезда оценили темпы и качество работ на сетях водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Кирилл Григорьев совместно с заместителями, представителями управления технического надзора капитального ремонта и Мособлводоканала провел рабочий объезд инфраструктурных объектов. По его словам, в регионе одновременно реализуется почти 200 проектов в сфере ЖКХ — такая масштабная программа выполняется впервые.

«Строительный сезон находится в самом разгаре. Основная цель выездов — проверить качество и сроки выполнения обязательств перед жителями. Мы устанавливаем станции водоподготовки и обезжелезивания, модернизируем очистные сооружения и КНС, а также внедряем автоматизацию, чтобы сократить ручной труд», — сказал Григорьев.

В Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа проверили капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора. Рабочие меняют трубы и восстанавливают колодцы, строительная готовность превышает 40%.

В деревне Молзино Богородского округа комиссия оценила реконструкцию ключевого участка холодного водоснабжения «Ямкино» — «Молзино». Здесь прокладывают трубопровод методом горизонтально-направленного бурения: смонтировано более 1 300 из 1 611 погонных метров. Завершить строительно-монтажные работы планируют в сентябре — на три месяца раньше контрактного срока.

В рабочем поселке Обухово началась модернизация очистных сооружений, которые обслуживают 8 тыс. жителей и рассчитаны на производительность до 5 тыс. кубометров в сутки. После обновления управление объектом полностью переведут на автоматизированную систему SCADA.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.