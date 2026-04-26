Онищенко предупредил об основных смертоносных болезнях на ближайшие 5 лет

Сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания, рак и грипп будут основными смертоносными болезнями в ближайшие 5 лет в стране, сообщил академик РАН, эпидемиолог, зампрезидента РАО Геннадий Онищенко.

«Кардиология, онкология, эндокринология — это три лидера, которые дают смертность. Из инфекций в ближайшие пять лет — это грипп, он один из ведущих и дальше будет», — рассказал Онищенко ТАСС.

Он уточнил, что у гриппа изменяются штаммы. Так, может распространяться грипп А и Б, но он будет на первом месте по показателю смертности. Еще гриппозная инфекция плохо воздействует на пациентов с кардиологическими заболеваниями, после нее есть осложнения.

По словам академика, за 20 лет список болезней с высокой смертностью не менялся. Даже во время пандемии коронавирусной инфекции грипп наносил не меньше вреда. При этом Covid-19 помогал меньше болеть гриппом, так как власти в РФ начали вводить ограничения, чтобы сдержать распространение инфекции.

«А появление каких-то новых инфекций. <…> Сейчас мы говорим об оспе обезьян — она уже зашла в человеческую популяцию. Но на первом месте холера: еще седьмая пандемия не закончилась, которая в 1960-м году была, но для нашей страны она, слава богу, малоактуальна», — подчеркнул Онищенко.

