сегодня в 08:40

203 украинских беспилотника уничтожили над РФ за ночь

Минувшей ночью над 16 российскими регионами и Черным морем сбили 203 БПЛА противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Аппараты перехватили с 20 часов 25 апреля до 7 часов 26 апреля с помощью дежурных средств ПВО.

Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.

Ранее из-за атаки беспилотников ВСУ был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой в Вологодской области, утечка ликвидирована.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.