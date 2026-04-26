Сицинский: программа «Герои Подмосковья» формирует мировоззрение

Старший лейтенант Олег Сицинский, участник программы «Герои Подмосковья», поделился своими впечатлениями об обучении. По его словам, программа оказалась особенно ценной с точки зрения формирования мировоззрения.

Военный отметил, что занятия проходят в необычном формате и принципиально отличаются от традиционного образовательного процесса.

Сицинский подчеркнул, что главное достоинство программы — нестандартные подходы к обучению и приглашенные эксперты-практики, которые не являются классическими преподавателями. Именно это, по мнению офицера, создает особую атмосферу и составляет основную ценность программы.

«Если говорить об атмосфере и общем ощущении от программы, то я считаю, что это очень полезно именно с мировоззренческой точки зрения. Это другие подходы, другие спикеры, чаще всего не классические преподаватели. В этом, наверное, и есть основная ценность», — рассказал Сицинский.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.)», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.